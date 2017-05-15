Мощное землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Чили

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в воскресенье в чилийском регионе Тарапака, сообщил национальный сейсмологический центр университета Чили.

По данным экспертов, подземные толчки затронули 12 местных населенных пунктов, однако данных о жертвах и разрушениях нет.

Эпицентр землетрясения располагался в 1,8 тысячи километров к северу от столицы Сантьяго на глубине 113 километров.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло близ границы Ирана и Туркменистана. Землетрясение было зафиксировано в 22.31 по местному времени в субботу.

Напомним также, двенадцать тысяч человек в общей сложности пострадали от последствий землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.