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    СБ ООН проведет срочное заседание из-за ракетного запуска Северной Кореи

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (383)

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    Согласно информации, встреча запланирована на вторник, 16 мая. По словам дипломатов в ООН, проведение встречи запросили делегации США и Японии.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В связи с очередным ракетным испытанием КНДР Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание. Об этом сообщили в постпредстве Уругвая при ООН. Уругвай является председателем Совета в мае.

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    По предварительной информации, встреча запланирована на вторник, 16 мая.

    По словам дипломатов в ООН, проведение встречи запросили делегации США и Японии.

    В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров. 

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