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    Отношения с Россией нельзя начинать с чистого листа - госсекретарь США

    (обновлено: )17511
    По словам госсекретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона, нужно посмотреть на отношения Америки и Российской Федерации в их самом широком контексте.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что текущее состояние российско-американских отношений не отвечает интересам Штатов и всего мира.

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    "Думаю, что многие видят, что это (состояние отношений РФ и США — Ред.) не полезно для мира. Это определенно не полезно для нас (США — Ред.), для американцев, для интересов нашей национальной безопасности, чтобы эти отношения оставались на таком низком уровне. Сможем ли мы это исправить — посмотрим", — заявил Тиллерсон в интервью телеканалу NBC.

    При этом он также отметил, что выступает против термина "перезагрузка" применительно к отношениям США и России.

    "Я думаю, что терминами вроде "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя сделать перезагрузку, нельзя стереть прошлое и нельзя начать с чистого листа… Мы начинаем с того листа, который у нас есть", — сказал госсекретарь.

    Тиллерсон также вновь выразил свою уверенность в том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, но отметил, что рассматривать двусторонние отношения необходимо в более широком контексте.

    "Думаю, нам нужно посмотреть на эти отношения в их самом широком контексте. Есть много, много важных областей, которые требуют нашего внимания, если мы вернемся к отношениям, которые, как мы считаем, необходимы для безопасности США", — добавил Тиллерсон.

    Ранее официальный представитель госдепа Хизер Науэрт заявила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о сохранении санкций против РФ.

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