наверх
14.05.201712:16
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    В понедельник станет известно имя нового премьера Франции

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации (212)

    (обновлено: )72
    Согласно недавнему опросу, лидер центристской партии "Демократическое движение" 65-летний Франсуа Байру, по мнению французов, является фаворитом на пост премьера.
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Новый французский президент Эммануэль Макрон собирается в этот понедельник, 15 мая, назначить премьер-министра страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в окружении политика.

    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP
    Макрон животворящий. Избрали, что дальше?

    Читайте также: По инициативе Китая создается новый шелковый путь

    Как стало известно, новое правительство будет представлено во вторник.

    Ранее французские СМИ сообщали, что Макрон заключил соглашение с представителем консервативной партии Аленом Жюппе о создании правительства, а премьер-министром страны 15 мая, вероятнее всего, станет мэр Гавра Эдуард Филипп. Однако затем Жюппе опроверг эту "сомнительную информацию".

    Согласно недавнему опросу, лидер центристской партии "Демократическое движение" 65-летний Франсуа Байру, по мнению французов, является фаворитом на пост премьера.

    В воскресенье в Париже состоится инаугурация Макрона, который во втором туре выборов 7 мая опередил лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 66,1% голосов против 33,9%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал и его сестра Луиза Собрал
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Правила безвиза для украинцев. Инфографика
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым