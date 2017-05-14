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    Из музея во Франции похищены экспонаты на миллион евро

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    Среди похищенных ценностей - главный экспонат музея Тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем. В числе украденного также перстень и чаша.
    Полиция Франции
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Во французском городе Лион из музея изобразительных искусств Фурвьер неизвестные похитили тиару Девы Марии с драгоценными камнями и другие ценности на сумму более миллиона евро, сообщает телеканал France 3.

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    По информации телеканала, система оповещения музея сработала в ночь на субботу, сотрудники полиции быстро приехали на место вызова, однако "экипированным, решительным и организованным" злоумышленникам удалось скрыться.

    Как сообщили телеканалу в правоохранительных органах, среди похищенных ценностей — главный экспонат музея Тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем. В числе украденного также перстень и чаша. Общая сумма ущерба может превышать миллион евро, передает телеканал.

    На время проведения расследования музей будет закрыт.

    Музей изобразительных искусств Фурвьер представляет предметы христианского, французского и мирового искусства и религии. Главный экспонат — Тиара Девы Марии — находится в музее с 1899 года.

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