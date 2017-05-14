Из музея во Франции похищены экспонаты на миллион евро

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Во французском городе Лион из музея изобразительных искусств Фурвьер неизвестные похитили тиару Девы Марии с драгоценными камнями и другие ценности на сумму более миллиона евро, сообщает телеканал France 3.

По информации телеканала, система оповещения музея сработала в ночь на субботу, сотрудники полиции быстро приехали на место вызова, однако "экипированным, решительным и организованным" злоумышленникам удалось скрыться.

Как сообщили телеканалу в правоохранительных органах, среди похищенных ценностей — главный экспонат музея Тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем. В числе украденного также перстень и чаша. Общая сумма ущерба может превышать миллион евро, передает телеканал.

На время проведения расследования музей будет закрыт.

Музей изобразительных искусств Фурвьер представляет предметы христианского, французского и мирового искусства и религии. Главный экспонат — Тиара Девы Марии — находится в музее с 1899 года.

Напомним, в апреле Порядка 40 миллионов долларов – самая крупная в истории Парагвая сумма – стала добычей большой группы грабителей, напавших на здание инкассаторской службы в городе Сьюдад-дель-Эсте.