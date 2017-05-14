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    У границы Ирана случилось землетрясение, есть раненые и погибшие

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    В результате подземных толчков была нарушена подача электроэнергии, газа и воды, часть жителей остались без связи. На месте стихийного бедствия работают бригады скорой помощи и спасатели.
    Последствия землетрясения. Архивное фото
    REUTERS Sallah Jan

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В результате землетрясения, произошедшего ночью близ границы Ирана и Туркменистана, три человека погибли и еще 225 ранены, сообщает агентство Синьхуа.

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    По информации агентства, в результате подземных толчков была нарушена подача электроэнергии, газа и воды, часть жителей остались без связи. На месте стихийного бедствия работают бригады скорой помощи и спасатели.

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло близ границы Ирана и Туркменистана. Землетрясение было зафиксировано в 22.31 по местному времени в субботу.

    Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 42 километрах к северу от иранского города Боджнурд. Очаг залегал на глубине 12,4 километров. По данным агентства Синьхуа, в результате землетрясения были разрушены несколько зданий в Боджнурде — административном центре провинции Северный Хорасан, а также дома в ряде деревень региона.

    Как сообщалось ранее, двенадцать тысяч человек в общей сложности пострадали от последствий землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

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