В Испании тысячи людей требовали запретить корриду

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. В Мадриде в субботу несколько тысяч человек вышли на марш протеста, требуя запретить проведение традиционной корриды в стране.

По данным организаторов, в акции приняли участие 18 тысяч человек, власти называют цифру на порядок ниже – три тысячи. Всего к акции, которая проходила под лозунгом "Бои с быками – это насилие, ты можешь его остановить", присоединились 17 различных организаций по защите животных, а также многочисленные общественные и политические организации, ассоциации, платформы, в том числе партии "Объединенные левые", Podemos, Equo. "Выпустите быков!", "Пытка не культура!", — скандировали участники шествия, которые прошли по центральным улицам Мадрида до площади Пуэрта-дель-Соль.

Участники также потребовали исключить любые "спектакли", связанные с быками, из списков культурного наследия, а также прекратить оказывать любую государственную финансовую помощь подобным мероприятиям.

@no_corrida Протест против корриды в Испании

По данным организаторов, сейчас 75% площадей для боев быков в стране не используются в первоначальных целях, и лишь 9% тореро и других профессионалов в этой области выходят на арену. "Настало время серьезно начать дебаты по поводу боев быков, их поддержка самая низкая за всю историю", — заявили организаторы митинга.

Несмотря на то, что в ряде регионов бои с быками не проводятся (например, в Каталонии), в испанской столице на площади быков Лас-Вентас до сих пор можно с апреля по начало октября увидеть корриду.