В воскресенье пройдут выборы в парламент Северного Рейна-Вестфалии

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Выборы в региональный парламент (ландтаг) пройдут в воскресенье в самой населенной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия.

Пока что с небольшим отрывом лидирует Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, но немецкие СМИ продолжают обозначать противостояние консерваторов с Социал-демократической партией Германии во главе с Мартином Шульцем как "скачки ноздря в ноздрю".

Результаты опроса Politbarometer Extra свидетельствуют о том, что за Партийный союз готовы отдать свой голос 32% жителей Северного Рейна-Вестфалии, в то время как за социал-демократов — 31%. В ландтаг смогут пройти и "свободные демократы" (13,5%), "Зеленые" и партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (6,5%), а также "Левые", которые заручились поддержкой 6% опрошенных.

Согласно исследованию, большинство избирателей (46%) вполне довольны действующим премьер-министром земли Ханнелоре Крафт (СДПГ), кандидата от консерваторов Армина Лашета поддержали 38% опрошенных.

Итоги исследования института INSA также обещают победу партии Меркель (31%) с отрывом в один процентный пункт от социал-демократов (30%). С ними не сходятся данные опроса исследовательского института Civey: здесь число респондентов, поддержавших социал-демократов, незначительно, но все же превышает сторонников ХДС/ХСС (32,5% против 31,6%).

В политике Северного Рейна-Вестфалии с 1960 года доминировала СДПГ. На федеральном уровне рейтинг партии значительно возрос в январе 2017 года, когда возглавивший ее экс-глава Европарламента Мартин Шульц был выдвинут в качестве кандидата на пост канцлера. Резкий скачок популярности социал-демократов примерно на десять процентных пунктов, позволивший партии сравняться с Партийным союзом ХДС/ХСС, назвали "эффектом Шульца".

Очевидно, "эффект Шульца" начал сходить на нет, не успев набрать обороты. Он уже продемонстрировал свою несостоятельность на выборах в землях Саар и Шлезвиг-Гольштейн, где со значительным отрывом от социал-демократов победили консерваторы. Выборы в Северном Рейне-Вестфалии — самой густонаселенной земле ФРГ (17,6 миллиона жителей) — станут уже третьей по счету и крайне показательной проверкой для политического феномена: их результаты позволят определить, насколько все-таки долгосрочен "эффект Шульца", а вместе с тем – на чью победу рассчитывать на выборах в бундестаг 24 сентября.

Каждая партия в Германии традиционно обозначается определенным цветом, например, ХДС/ХСС – черным, СДПГ – красным, благодаря чему образуемые ими коалиции, как правило, получают "цветные" названия.

В настоящий момент в земельном парламенте правит красно-зеленая коалиция из СДПГ и партии "Зеленых". Судя по рейтингу последней (6,4%-7%), у этой коалиции нет шансов продолжить существование по итогам воскресных выборов.

Наиболее вероятным считается вариант коалиции, которая сейчас правит в бундестаге, а именно "большая коалиция" ХДС и СДПГ. Также не исключается возможность формирования черно-желтой коалиции ХДС и СвДП, которая является классическим правящим объединением в Германии.

Не стоит ожидать образования союзов из трех партий, известных под названиями "Ямайка" и "Светофор" (исходя из цветов входящих в них партий и их соответствия с флагом Ямайки и сигнальным прибором – ред.): в первом случае вероятность коалиции с ХДС и либеральной СвДП на официальном уровне исключили "Зеленые", во втором – уже либералы на съезде партии отказались от союза с СДПГ и "Зелеными".