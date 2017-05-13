В Греции работники СМИ будут бастовать против новых мер экономии

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Греции в знак протеста против новых мер экономии журналисты средств массовой информации проведут 16 мая 24-часовую забастовку. Акцию протеста поддержали ведущие журналистские профсоюзы.

Забастовка в СМИ начнется с 6 утра 16 мая и пройдет в рамках всеобщей забастовки, объявленной на 17 мая в связи с предстоящим обсуждением в парламенте законопроекта о сокращении по требованию кредиторов зарплат и пенсии, урезании социальных льгот.

В заявлении профсоюзов говорится, что "антинародные меры и обязательства перед кредиторами" сказываются на всем народе, и особенно на сотрудниках СМИ, поскольку предусматривают массовые увольнения, новые сокращения основных и дополнительных пенсий и новые налоги для трудящихся и пенсионеров.

"Мы требуем немедленной отмены всех антирабочих положений и изменений в системе страхования, которые привели к удушению прав рабочих и гарантий, произволу работодателей, к ликвидации социального государства и к тому, что люди стали постоянными заложниками пенсий и социальных пособий", — говорится в заявлении.

Профсоюзы требуют стабильной и полной занятости для всех и равных прав, "достойных зарплат и пенсий", существенных мер по решению проблемы безработицы, подписания коллективных трудовых договоров, сохранения профессиональных фондов страхования и социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что Греция и ее иностранные кредиторы достигли окончательного соглашения по пакету реформ. Договоренность касается, в частности, трудовой реформы, энергетики, сокращения пенсий и повышения налогов.