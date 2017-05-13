Трамп пожаловался на СМИ: они меня не знают, я очень активный президент

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что пресса не замечает его активности. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Они (СМИ — ред.) меня не знают, я очень активный президент. Я работаю с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами. На днях ко мне приезжал министр иностранных дел России, а следом — они об этом не говорили — министр иностранных дел Украины приехал. Я сказал: "Ребята, вам нужно помириться". Но они (СМИ) говорили только о визите (министра) из России", — заявил Трамп.

По его словам, подобной ситуации с вниманием со стороны прессы никогда не было. Он подчеркнул, что предложил отменить брифинги для СМИ и заменить их рассылкой для журналистов с "четкими, точными, красивыми" ответами, чтобы избежать искажений. Трамп отметил, что во время правления Барака Обамы пресс-конференции практически не освещались.

Ранее Трамп неоднократно критиковал работу американских СМИ.