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    WikiLeaks опубликовал новые конфиденциальные документы ЦРУ

    (обновлено: )36
    Редакция сайта рассказала сразу о двух инструментах кибершпионажа, используемых ведомством. Первый из опубликованных в пятницу пакетов документов касается так называемого механизма "После полуночи".
    Сайт WikiLeaks
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Скандально известный сайт WikiLeaks обнародовал очередную партию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

    Редакция сайта рассказала сразу о двух инструментах кибершпионажа, используемых ведомством.

    Wikileaks
    @wikileaks
    WikiLeaks опубликовал вторую часть документов о киберразведке ЦРУ

    Первый из опубликованных в пятницу пакетов документов касается так называемого механизма "После полуночи" (AfterMidnight). Инструмент включает множество мелких программ, обозначенных как "Гремлины" (Gremlins), которые незаметно собирают информацию о работе конкретных программ на зараженном компьютере, нарушают работу компонентов программного обеспечения или служат для технической поддержки других "Гремлинов". Оперативная загрузка этих программ и назначение им задач координируется через систему "Осьминог" (Octopus), размещенную на HTTPS-странице.

    Второй комплект документации рассказывает о работе вредоносной программы "Ассасин" (Assassin). Она устанавливается удаленно на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows и осуществляет работу одновременно с системными процессами. Периодически хакеры могут обновлять список конкретных задач программы.

    Предыдущая часть, обозначенная как "Архимед", была обнародована 5 мая.

    WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

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