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    Белый дом пояснил, почему не пригласили прессу на встречу Трампа и Лаврова

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    В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс объяснила, почему на встречу президента Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белом доме в среду не пригласили СМИ.

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    "Иногда по протоколу, когда это не встреча с главой государства, так бывает", — заявила она на брифинге, отвечая на вопрос, почему на встречу не пригласили журналистов.

    "Соответствующий протокол был соблюден", — добавила она.

    В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ.

    Ряд американских журналистов возмутились тем, что их якобы не допустили к освещению встречи. При этом корреспондент CNN со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, что Белый дом был недоволен публикацией фотографий.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к РФ с просьбой не публиковать снимки.

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