Белый дом пояснил, почему не пригласили прессу на встречу Трампа и Лаврова

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс объяснила, почему на встречу президента Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белом доме в среду не пригласили СМИ.

"Иногда по протоколу, когда это не встреча с главой государства, так бывает", — заявила она на брифинге, отвечая на вопрос, почему на встречу не пригласили журналистов.

"Соответствующий протокол был соблюден", — добавила она.

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла накануне в Вашингтоне. Российские фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, были опубликованы МИД РФ.

Ряд американских журналистов возмутились тем, что их якобы не допустили к освещению встречи. При этом корреспондент CNN со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, что Белый дом был недоволен публикацией фотографий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к РФ с просьбой не публиковать снимки.