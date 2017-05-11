наверх
11.05.201716:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Экс-мэр Москвы Лужков внесен в "черный список" Грузии

    (обновлено: )22
    Лужков прибыл в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники. Схиархимандрит Серафим рассказал журналистам, что Лужков прибыл в грузинский монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке.
    Юрий Лужков
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет внесен в Грузии в "черный список", въезд в страну ему будет запрещен, заявил заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили журналистам.

    Лужков прибыл в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники. Схиархимандрит Серафим рассказал журналистам, что Лужков прибыл в грузинский монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке. Грузинские СМИ сообщают, что бывший мэр Москвы также побывал в патриархии.

    "То, что произошло на данном этапе, было обусловлено тем, что он не был внесен в список (черный — ред.) в свое время. Мы внесем его в этот список, и он не сможет больше въехать в Грузию", — заявил Хуцишвили, чьи слова цитируют грузинские СМИ.

    Лужков ранее несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию. Они были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

    Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Члены ОУН хотели "напугать" полицию музейным тубусом от гранатомета
      Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев
      Виктор Шлинчак
      Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
      Михаил Погребинский
      Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
      Евровидение-2017. Представитель Болгарии Кристиан Костов
      Евровидение-2017. Второй полуфинал