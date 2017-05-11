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    В Алматы авто врезалось в автобус, полный пассажиров: 17 пострадавших

    (обновлено: )46
    Сообщается, что инцидент произошел около полудня в четверг, когда автобус 63 маршрута двигался по спецполосе на проспекте Раимбека. В результате столкновения с внедорожником автобус въехал в столб.
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    Внедорожник столкнулся с автобусом в Алматы: 17 пострадавших
    © Sputnik l
    Внедорожник столкнулся с автобусом в Алматы: 17 пострадавших
    © Sputnik

    КИЕВ, 11 мая - РИА Новости Украина. Семнадцать человек пострадали в результате аварии при участии внедорожника Gelandewagen и автобуса, полного пассажиров, в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

    © Sputnik
    Внедорожник столкнулся с автобусом в Алматы: 17 пострадавших

    Сообщается, что инцидент произошел около полудня в четверг, когда автобус 63 маршрута двигался по спецполосе на проспекте Раимбека. Так, внедорожник столкнулся с автобусом при пересторении, в результате авто общественного транспорта въехало в столб. За помощью к прибывшим медикам обратились 17 человек, включая водителя Gelandewagen.

    © Sputnik
    Внедорожник столкнулся с автобусом в Алматы: 17 пострадавших

    Инцидент расследует полиция.

    Ташкентская Софья #дтп, автобус снёс столб и Гелендваген !

    Публикация от ДТП-ГАИ-КРИС-П |Алматы Онлайн| (@almaty_dtp) Май 10 2017 в 10:35 PDT

    Ранее сообщалось, что в Запорожской области попал в ДТП мэр Мелитополя.

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