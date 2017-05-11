В Алматы авто врезалось в автобус, полный пассажиров: 17 пострадавших

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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости Украина. Семнадцать человек пострадали в результате аварии при участии внедорожника Gelandewagen и автобуса, полного пассажиров, в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
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Внедорожник столкнулся с автобусом в Алматы: 17 пострадавших
Сообщается, что инцидент произошел около полудня в четверг, когда автобус 63 маршрута двигался по спецполосе на проспекте Раимбека. Так, внедорожник столкнулся с автобусом при пересторении, в результате авто общественного транспорта въехало в столб. За помощью к прибывшим медикам обратились 17 человек, включая водителя Gelandewagen.
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Внедорожник столкнулся с автобусом в Алматы: 17 пострадавших
Инцидент расследует полиция.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области попал в ДТП мэр Мелитополя.