В Австрии разбился частный вертолет: есть жертвы

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Австрии потерпел крушение частный вертолет вблизи коммуны Ахенкирх в Тироле, в результате катастрофы погибли два человека, передает Австрийское агентство печати. Сообщается, что в результате падения вертолет загорелся, на данный момент на месте инцидента работают представители экстренных служб.

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По данным местных правоохранительных органов, вертолет мог разбиться в результате столкновения с канатом грузовой подвесной канатной дороги. Личности погибших пока не установлены. Сообщается, что на корпусе вертолета были немецкие бортовые номера.

Ранее потерпел крушение полицейский вертолет в Турции. Все двенадцать человек погибли.