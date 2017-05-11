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    В мире

    В Австрии разбился частный вертолет: есть жертвы

    (обновлено: )18
    В результате падения вертолет загорелся, на данный момент на месте инцидента работают представители экстренных служб. Погибли два человека. Личности погибших пока не установлены.
    Вертолет. Архивное фото
    flickr.com/Jim Sher

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Австрии потерпел крушение частный вертолет вблизи коммуны Ахенкирх в Тироле, в результате катастрофы погибли два человека, передает Австрийское агентство печати. Сообщается, что в результате падения вертолет загорелся, на данный момент на месте инцидента работают представители экстренных служб.

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    По данным местных правоохранительных органов, вертолет мог разбиться в результате столкновения с канатом грузовой подвесной канатной дороги. Личности погибших пока не установлены. Сообщается, что на корпусе вертолета были немецкие  бортовые номера.

    Ранее потерпел крушение полицейский вертолет в Турции. Все двенадцать человек погибли.

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