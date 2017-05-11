Совет ЕС рассмотрит вопрос введения безвиза для граждан Украины

КИЕВ,11 мая — РИА Новости Украина. Совет Евросоюза по иностранным делам в четверг, 11 мая, рассмотрит вопрос введения безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Шенгенской зоны.

В случае положительного итога голосования решение об отмене виз для украинцев еще должны подписать президент Европарламента (ЕП) и представитель председательствующей в ЕС страны — Мальты.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос.

В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.

На заседании Совета ЕС в четверг пройдет голосование по принципу квалифицированного большинства, то есть для позитивного решения свои голоса должны отдать как минимум 55% стран-членов ЕС. В этом случае после подписи президента ЕП Антонио Таяни и представителя Мальты, решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и лишь спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

По информации СМИ, в случае, если Совет ЕС одобрит безвизовый режим, то 15 мая должно состояться подписание этого документа ЕП и Мальтой, и ориентировочно 11 июня безвизовый режим заработает.

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Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины, необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов.

При пересечении границы украинцам рекомендовано иметь с собой билет на обратную дорогу. Также на границе может понадобиться подтвердить материальную состоятельность — необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС. Кроме того, рекомендовано иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во вторник, 9 мая, заявила, что Евросоюз намерен в ближайшие дни упростить безвизовый режим с Украиной.

"Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями", — заявила глава дипломатии ЕС на заседании Совета Безопасности.

Свои надежды на окончательное утверждение безвизового режима для украинцев в очередной выразил накануне президент Украины Петр Порошенко.