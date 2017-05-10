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    Правительство Франции ушло в отставку

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации (206)

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    Конституционный совет Франции официально утвердил результаты президентских выборов в стране — главой государства стал Эммануэль Макрон.
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд в среду, 10 мая, принял  отставку премьер-министра страны Бернара Казнева и всего кабмина, говорится в документах, распространенных Елисейским дворцом.

    Бриджит и Эммануэль Макрон
    REUTERS Philippe Wojazer
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    Ранее в среду Конституционный совет страны официально утвердил результаты прошедших выборов президента Франции, победу в которых одержал Макрон.

    "В связи с тем, что Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов, и в соответствии с республиканской традицией я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства", — с таким прошением обратился Казнев к Олланду.

    Действующий глава государства, в свою очередь, принял отставку.

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    В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

    Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

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