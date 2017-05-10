Трамп: США помогут разрешить украинский конфликт

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США будут участвовать в разрешении конфликта, говорится в сообщении Белого дома. Об этом Трамп заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Президент поднял вопрос Украины и выразил приверженность администрации участвовать в разрешении конфликта и подчеркнул, что Россия несёт ответственность за полное выполнение минских договорённостей", — отмечается в комментарии по итогам встречи.

"Мы говорили о проблемах, которые стоят перед международном сообществом. Обсудили палестино-израильский вопрос, ситуацию в Афганистане, а также соблюдение минских договоренностей по Украине", — в то же время заявил Лавров.

По его словам, стороны "условились продолжать рабочие контакты".

Переговоры Трампа и Лаврова продолжались чуть более часа.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.