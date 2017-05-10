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    В мире

    Трамп: США помогут разрешить украинский конфликт

    (обновлено: )10810
    Трамп подчеркнул, что "Россия несёт ответственность за полное выполнение минских договорённостей". Он выразил приверженность администрации США участвовать в разрешении конфликта в Донбассе.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mark Ralston

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США будут участвовать в разрешении конфликта, говорится в сообщении Белого дома. Об этом Трамп заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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    "Президент поднял вопрос Украины и выразил приверженность администрации участвовать в разрешении конфликта и подчеркнул, что Россия несёт ответственность за полное выполнение минских договорённостей", — отмечается в комментарии по итогам встречи.

    "Мы говорили о проблемах, которые стоят перед международном сообществом. Обсудили палестино-израильский вопрос, ситуацию в Афганистане, а также соблюдение минских договоренностей по Украине", — в то же время заявил Лавров.

    По его словам, стороны "условились продолжать рабочие контакты".

    Переговоры Трампа и Лаврова продолжались чуть более часа.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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