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    Пенс: нет необходимости в новом расследовании "российских связей" Трампа

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    По словам вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса, комитеты по разведке в сенате и палате представителей смогут правильно провести расследование.
    Вице-президент США Майк Пенс
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что не видит необходимости в новом расследовании "российских связей" президента Дональда Трампа после увольнения Трампом директора ФБР Джеймса Коми.

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    "Я уверен, что комитеты по разведке в сенате и палате представителей… смогут сделать свою работу, сделать ее правильно", — сказал Пенс журналистам на Капитолии.

    Демократы ранее потребовали назначения спецпрокурора по расследованию предполагаемых связей окружения Трампа с Россией.

    Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

    Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

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