наверх
10.05.201717:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лавров и Тиллерсон проводят переговоры в Вашингтоне

    (обновлено: )195
    Рекс Тиллерсон в ходе переговоров с Сергеем Лавровым в Вашингтоне заявил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу.
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Вашингтоне в среду проходит встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, на которой, как ожидается, они обсудят обстановку в Украине и Сирии, сообщает корреспондент РИА Новости.

    После переговоров в госдепартаменте Лавров отправится в Белый дом, где его примет президент США Дональд Трамп.

    Читайте также: Волошин: 9 мая показало, что Украина начинает приходить в себя

    Тиллерсон на переговорах с Лавровым заявил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу.

    "Мы продолжим наш диалог, обмен мнениями, начатый в Москве", — сказал американский госсекретарь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Митинг под зданием полиции в Днепре
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие