Лавров и Тиллерсон проводят переговоры в Вашингтоне

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Вашингтоне в среду проходит встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, на которой, как ожидается, они обсудят обстановку в Украине и Сирии, сообщает корреспондент РИА Новости.

После переговоров в госдепартаменте Лавров отправится в Белый дом, где его примет президент США Дональд Трамп.

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Тиллерсон на переговорах с Лавровым заявил, что Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве в прошлом месяце во время его визита в российскую столицу.

"Мы продолжим наш диалог, обмен мнениями, начатый в Москве", — сказал американский госсекретарь.