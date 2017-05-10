Олланд в последнем официальном выступлении допустил ошибку

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Уходящий президент Франции Франсуа Олланд, произнося в среду последнюю официальную в этой должности речь, допустил ошибку, заговорив об "оскорблении величества" на мероприятии, посвященном отмене рабства.

Как передает агентство Франс Пресс, Олланд говорил об эффективности применения санкций в случае, когда под сомнение ставится "преступление против человечества". Однако прежде чем произнести это словосочетание, французский президент сказал "оскорбление величества".

Выступление Олланда прошло на церемонии памяти, посвященной отмене рабства. На мероприятии его сопровождал избранный французский лидер — Эммануэль Макрон.

Передача власти от одного президента другому состоится в 10 утра в следующее воскресенье.

В воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).