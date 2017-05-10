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    В мире

    МИД Франции потребовал наказать угрожающих наблюдателям ОБСЕ в Донбассе

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    Как отмечается в сообщении, наблюдатели ОБСЕ подверглись угрозам со стороны вооруженных людей, а одна из членов миссии стала жертвой сексуальных домогательств.
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Франции осуждает препятствования работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе и призывает все стороны гарантировать безопасность и беспрепятственный доступ для членов миссии в зону их ответственности.

    Согласно данным, новый инцидент относительно патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине имел место 5 мая вблизи Петровского.

    "Наблюдатели ОБСЕ подверглись угрозам со стороны вооруженных людей, а одна из членов миссии стала жертвой сексуальных домогательств", — говорится в заявлении представителя МИД Франции, распространенном посольством Франции в Украине в среду.

    "Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности за свои действия", — добавили в посольстве.

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