МИД Франции потребовал наказать угрожающих наблюдателям ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Франции осуждает препятствования работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе и призывает все стороны гарантировать безопасность и беспрепятственный доступ для членов миссии в зону их ответственности.

Согласно данным, новый инцидент относительно патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине имел место 5 мая вблизи Петровского.

"Наблюдатели ОБСЕ подверглись угрозам со стороны вооруженных людей, а одна из членов миссии стала жертвой сексуальных домогательств", — говорится в заявлении представителя МИД Франции, распространенном посольством Франции в Украине в среду.

"Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности за свои действия", — добавили в посольстве.