наверх
10.05.201708:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп может встретиться с Лавровым в среду

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (230)

    (обновлено: )6310
    Лавров 9-11 мая посетит США с рабочим визитом и встретится в Вашингтоне с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном. Встреча может состояться в Белом Доме.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в среду в Вашингтоне, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника.

    Акции протеста в Нью-Йорке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сто дней у руля. Противники Трампа вышли на улицы Нью-Йорка

    По данным агентства, встреча может состояться в Белом Доме.

    Ранее сообщалось, что Лавров 9-11 мая посетит США с рабочим визитом и встретится в Вашингтоне с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.

    В среду Лавров в Вашингтоне также проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего отправится на Аляску для участия в министерской встрече стран Арктического совета.

    Ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Украина, 9 мая: марши и столкновения
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Первый полуфинал
    Эммануэль Макрон
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции: протесты
    Мужчина в балаклаве. Архивное фото
    Криминальная Украина: беспредел и насилие