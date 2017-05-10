Трамп может встретиться с Лавровым в среду

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в среду в Вашингтоне, передает агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника.

По данным агентства, встреча может состояться в Белом Доме.

Ранее сообщалось, что Лавров 9-11 мая посетит США с рабочим визитом и встретится в Вашингтоне с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.

В среду Лавров в Вашингтоне также проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, после чего отправится на Аляску для участия в министерской встрече стран Арктического совета.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.