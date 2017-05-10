Белый дом прокомментировал увольнение директора ФБР Коми

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Решение президента Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с тем, что он или его сотрудники могли находиться под следствием по делу во "вмешательстве РФ" в американские выборы, заявила советник главы государства Келиэнн Конуэй.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР.

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"Президент не находится под следствием", — сказала Конуэй в эфире телеканала CNN.

При этом она отметила, что ей ничего неизвестно о том, кто из сотрудников Белого дома может быть объектом внимания ФБР. "Я ничего не знаю об этом", — подчеркнула она, добавив, что сама не находится под следствием.

Наряду с этим советник президента отметила, что решение об увольнении Коми "не связано с Россией, не связано с предвыборной кампанией". По ее словам, "это связано с тем, доверяет ли президент Коми".

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

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Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.