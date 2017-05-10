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    Минюст США обвинил уволенного директора ФБР Коми в узурпации власти

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    В меморандуме министерства юстиции США говорится, что директор ФБР Джеймс Коми "ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении" по делу Хиллари Клинтон.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Уволенный директор ФБР Джеймс Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно объявив о закрытии дела против экс-госсекретаря Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты, говорится в меморандуме министерства юстиции, которое распространил Белый дом.

    Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

    Владимир Воля. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    "Директор (ФБР Коми — Ред.) ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования", — говорится в меморандуме, подписанном первым заместителем генпрокурора — главы министерства юстиции Родом Розенстайном. По его заявлению, Коми допустил "серьезные ошибки в работе".

    Как заявил Розенстайн, Коми должен был сообщить, что ФБР завершило расследование дела и передало его федеральным прокурорам. При этом, по его словам, Коми действовал без разрешения руководства минюста, в чью структуру входит ФБР. Кроме того, Коми изложил свою позицию на пресс-конференции "как заключительное слово обвинения в отсутствие процесса", хотя не имел права и не должен был этого делать, отмечается в меморандуме.

    Белый дом также распространил письмо Сешнса, который заявляет, что "руководству ФБР нужен свежий старт". "Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции", — отмечается в письме Сешнса.

    Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок, который он намеревался отработать полностью.

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    Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

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