Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вступает в должность

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Новый президент Южной Корее вступает в должность в среду после состоявшихся накануне президентских выборов.

По предварительным подсчетам голосов и данным exit-polls, победу одержал демократ и бывший юрист Мун Чжэ Ин.

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С утра запланировано заседание ЦИК Южной Кореи, которая официально должна будет объявить победителя, и после этого он сразу приступит к выполнению своих полномочий. Дело в том, что на этот раз в Южной Корее досрочно проводились выборы нового президента вместо отстраненной от власти два месяца назад бывшей главы государства Пак Кын Хе. После сообщений о ее участии в крупном коррупционном скандале Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщалось ранее, 4-5 мая в стране состоялось досрочное голосование, направленное на повышение явки избирателей. Принятый в 2014 году закон позволяет всем желающим гражданам страны проголосовать раньше дня выборов независимо от причины.

Временно исполнявший обязанности президента Южной Кореи, премьер Хван Гё Ан сразу же уходит в отставку после вступления в должность нового президента страны.

Мун Чжэ Ин был в свое время секретарем и главой администрации экс-президента Но Му Хёна, который отстаивал политику примирения с КНДР. Это обстоятельство дало повод для атак на Мун Чжэ Ина на выборах со стороны его противников. Консерваторы опасаются, что будущий президент будет придерживаться независимой от США политики и попытается наладить отношения с Пхеньяном.

Однако южнокорейские политологи ожидают, что Мун Чжэ Ин не станет копировать политику его бывшего руководителя.

В задачи нового президента будет входить проведение политических реформ в стране, решение проблем взаимоотношений с КНДР, урегулирование споров вокруг размещения в Южной Корее американской системы заатмосферного перехвата ракет THAAD.

@moonriver365 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (справа)

США поспешили разместить ее еще до выборов, чтобы планы не были сорваны победой оппозиции. Против THAAD выступили не только сама КНДР, но также Китай и Россия. В то же время, как сообщали южнокорейские СМИ, Мун Чжэ Ин заявил, что проблему THAAD следует решать на основе принципов национальных интересов, союза с США и консенсуса в обществе. Южной Корее, отмечал Мун Чжэ Ин, также надо говорить с Китаем и Россией.

Что касается северокорейской темы, то эксперты отмечают большую разницу в степени развития ядерной и ракетной программ в нынешнее время и при экс-президенте Но Му Хёне. Это может вынудить Мун Чжэ Ина быть более жестким и практичным в подходах к КНДР.

@moonriver365 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (слева)

В настоящее время Демократической партии Мун Чжэ Ина не хватает 30 кресел для обладания большинством в однопалатном парламенте — Национальном собрании Республики Корея, в котором насчитывается 299 депутатов.

Для преобразований в политике страны демократам придется добиваться сотрудничества с другими партиями, с которыми отношения стали натянутыми в ходе предвыборной гонки.