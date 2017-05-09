Полиция проводит спецоперацию возле Северного вокзала в Париже

ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Парижская полиция в ночь на вторник проводит спецоперацию на Северном вокзале столицы, говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте полиции.

Согласно информации газеты Parisien, люди были эвакуированы с вокзала около 23.00 понедельника по парижскому времени (00.00 по Киеву).

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Сообщается, что полиция ведет поиски "трёх мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в одном из скоростных поездов.

По информации издания, речь идет о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.

​Ранее представитель Национальной полиции Франции сообщил РИА Новости, что в преддверии второго тура выборов главы государства были выпущены ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране. По словам собеседницы агентства, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.

К настоящему моменту не сообщается, стали ли именно эти мужчины причиной переполоха на Северном вокзале французской столицы.