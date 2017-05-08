Страны Балтии договорились сократить энергозависимость от РФ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Эстония поддерживает синхронизацию энергетических систем стран Балтии с Центральной Европой через Польшу, заявил премьер-министр Юри Ратас.

Премьер — министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши Юри Ратас, Марис Кучинскис, Саулюс Сквернялис и Беата Шидло в понедельник провели в Таллине встречу в рамках заседания Балтийского совета министров, на которой обсуждаются вопросы внешней политики, безопасности, энергетики и транспорта.

По словам Ратаса, в теме энергетической безопасности важно как можно быстрее достичь ясности в том, как продвигаться дальше в вопросе синхронизации энергетических систем стран Балтии с Европой.

"Эстония поддерживает синхронизацию через Польшу, если проводить ее через линии передач в двух коридорах трасс, что подтверждает и соответствующее исследование Европейской комиссии. Альтернатива же есть всегда, и это – синхронизация с энергетической системой стран Северной Европы",- цитирует Ратаса пресс-служба эстонского правительства.

Премьер отметил, что синхронизация энергетических систем стран Балтии должна гарантировать высокий уровень надежности и независимости снабжения, обеспечить функционирование рынка электроэнергии и обеспечить низкие расходы для потребителя. "Кроме того, я вижу в ней важный аспект энергетической безопасности", — добавил он.

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Ранее Эстония и другие страны Балтии уже заявили, что готовятся к выходу из энергокольца БРЭЛЛ, чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза. Соглашение о параллельном функционировании энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ) было подписано в 2001 году. Оно устанавливает общие принципы организации совместной работы электрического кольца, образованного сетями стран-членов. Страны Балтии намерены синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы к 2025 году.