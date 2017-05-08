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    В мире

    Прокуратура Турции просит для Гюлена 3,6 тыс пожизненных заключений

    Тема:

    Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС (302)

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    Помимо пожизненного заключения, прокуроры требуют приговорить Гюлена к более 2,9 тысячи лет лишения свободы и к судебному штрафу, эквивалентному 2,2 миллионов дней тюремного заключения.
    Фетхуллах Гюлен. Архивное фото
    BBC

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура Турции требует приговорить находящегося в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена к более 3,6 тысячи пожизненных заключений по совокупности обвинений, пишет газета Hurriet.

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    Власти Турции обвиняют Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Всего на территории страны против него заведено более 20 уголовных дел.

    Помимо пожизненного заключения, прокуроры требуют приговорить Гюлена к более 2,9 тысячи лет лишения свободы и к судебному штрафу, эквивалентному 2,2 миллионов дней тюремного заключения.

    Сам Гюлен заявил о своей непричастности к попытке госпереворота и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

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