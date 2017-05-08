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    В Непале намерены ограничить возраст альпинистов, покоряющих Эверест

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    Сообщается, что последней жертвой покорения Эвереста стал 85-летний альпинист. В Непале уже "работает" закон, устанавливающий минимальный возраст для альпинистов - 16 лет, но верхней планки нет.
    Гора Эверест, высота 8848 метра
    RIA News Юрий Сенкевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Непале после гибели 85-летнего альпиниста думают ввести ограничение на возраст, при котором можно подняться на Эверест, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Гора Эверест, высота 8848 метра
    RIA News Юрий Сенкевич | Перейти в фотобанк
    В Японии скончалась первая покорительница Эвереста и Семи вершин

    Ранее сообщалось, что гражданин Непала Мин Бахадур Шерхан в возрасте 85 лет скончался в ходе попытки вновь установить мировой рекорд и покорить Эверест. Причина смерти пока не установлена.

    Как отмечает агентство, в Непале есть закон, устанавливающий минимальный возраст для альпинистов — 16 лет, однако верхней планки нет.

    "Необходимо незамедлительно ввести закон, ограничивающий возраст. Если бы было ограничение, можно было бы избежать гибели", — заявил глава Ассоциации горного туризма Непала Анг Тшеринг. Он отметил, что его ассоциации планирует потребовать от правительства ограничить возраст 76 годами.

    В воскресенье члены семьи и другие люди собрались, чтобы почтить память Шерхана. У альпиниста осталась жена, семь детей, 17 правнуков и шесть праправнуков, отмечает агентство.

    Ранее Шерхан уже устанавливал мировой рекорд в 2008 году. Тогда Шерхан покорил 8850-метровую высоту в 76-летнем возрасте. Затем в 2013 году его рекорд побил японский альпинист Юитиро Миура — он стал самым пожилым покорителем Эвереста, взойдя на высочайшую вершину планеты в возрасте 80 лет.

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