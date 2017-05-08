Отец Ле Пен назвал причину ее поражения на выборах

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Основатель партии "Национальный фронт", отец действующего лидера партии Марин Ле Пен считает, что причиной поражения его дочери во втором туре президентских выборов по Франции является ее предложение покинуть зону евро и Европейский союз, сообщает агентство Рейтер.

"Я думаю, что именно проблема евро, Европы, пенсий ослабило кампанию госпожи Ле Пен", — цитирует агентство заявление основателя Нацфронта. Он также добавил, что кандидату в президенты необходимо говорить с французами о "реальных проблемах": проблемах демографии и массовой иммиграции.

Ранее сообщалось, что Жан-Мари Ле Пен обвинил в поражении дочери на президентских выборах во Франции вице-президента партии Флориана Филиппо.

По итогам подсчета 35,4 миллиона бюллетеней (99,99%) свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).