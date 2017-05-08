США готовы дополнительно потратить $8 млрд на военное присутствие в Азии - СМИ

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Пентагон поддержал план по инвестициям порядка восьми миллиардов долларов, необходимых для увеличения присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение ближайших пяти лет, пишет издание Wall Street Journal.

США могут увеличить свое присутствие в регионе посредством модернизации военной инфраструктуры, проведения дополнительных учений и развертывания дополнительных сил и кораблей, пишет издание, отмечая, что администрация президента США Дональда Трампа пока вырабатывает свою политику в отношении Азии.

План первоначально поступил в виде предложения под названием "Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности" со стороны сенатора Джона Маккейна и нашел поддержку со стороны других американских законодателей, а также министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы Тихоокеанского командования ВМС США адмирала Гарри Харриса.

"Эта инициатива могла бы увеличить военную силу США посредством целевого субсидирования необходимого для корректировки нашего положения в регионе и улучшения работы инфраструктуры, а также финансирования дополнительных учений…", — сообщил Маккейн Харрису во время слушаний в апреле.

Сторонники предложения не сообщили о том, как они планируют получить деньги на реализацию плана. Администрация Трампа попросила дополнительные средства на военные расходы в текущем финансовом году (заканчивается 30 сентября — Ред.) и хочет увеличить расходы на 54 миллиарда долларов в 2018 году, пишет газета.

В начале апреля, после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

Читайте также: В шаге от большой войны. Тугой узел: США — КНДР — Китай — Южная Корея

США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.