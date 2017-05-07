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    В мире

    В результате инцидента в Париже три человека ранены - СМИ

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    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (172)

    (обновлено: )133
    Согласно информации полиции, в результате инцидента в 17-м округе Парижа два человека получили ранения головы железными прутьями, еще один из них - ножевое ранение в бедро.
    Скорая помощь во Франции
    Associated Press Thibault Camus

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В результате инцидента в 17-м округе Парижа ранены три человека. Об этом сообщает радиостанция Sud Radio.

    Первомай в Париже: полицию закидали бутылками с горючей смесью. Видео
    RT на русском/Youtube
    Первомай в Париже: полицию закидали бутылками с горючей смесью

    "Полиция сообщает о трех раненых, двое получили ранения головы железными прутьями, еще один из них — ножевое ранение в бедро", — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

    Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 по Киеву, в больших городах голосование продлено до 21.00 по Киеву. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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