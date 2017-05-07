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    В мире

    Во Франции начали расследовать взлом почты штаба Макрона

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (169)

    (обновлено: )5710
    Согласно информации, расследование начато по делу о "мошенническом доступе к системе автоматизированной обработки данных" и "нарушении тайны корреспонденции".
    Программирование. Хакер перед интерфейсом компьютера
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Начато расследование по факту предполагаемой хакерской атаки на электронную почту движения "Вперёд", лидером которого является кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

    Флаг Франции
    flickr.com/Simon
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    По словам источника, расследование начато по делу о "мошенническом доступе к системе автоматизированной обработки данных" и "нарушении тайны корреспонденции".

    Ранее организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом, отмечает WikiLeaks. Команда кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперёд" и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона осудила хакерские атаки на электронную почту представителей движения.

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