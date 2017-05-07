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    В мире

    В Ираке боевики ИГ напали на базу с американскими военными - СМИ

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    Военная кампания против "Исламского государства" (614)

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    Согласно информации, смертники привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1 в провинции Киркук. Еще трое нападавших были ликвидированы курдскими отрядами пешмерга.
    Боевики Исламского государства
    Associated Press

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. На севере Ирака боевики террористической группировки "Исламское государство" атаковали военную базу с американскими военными советниками. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в силах безопасности.

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    Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1 в провинции Киркук. Еще трое нападавших были ликвидированы курдскими отрядами пешмерга, которые контролируют близлежащую территорию.

    "Они были одеты в форму, напоминающую форму курдских отрядов пешмерга, и обрили бороды, чтобы выглядеть похожими на нас", — заявил один из военных.

    При нападении были убиты двое курдов-ополченцев, еще шесть получили ранения.

    В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению иракского Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.

    Ранее сообщалось, что в результате спецоперации США и афганских сил безопасности в провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков группировки "Исламское государство".

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