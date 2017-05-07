В Париже с площади перед Лувром эвакуировали 300 человек

AP Photo/Christophe Ena

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. С площади перед Лувром эвакуировали журналистов из-за обнаружения подозрительной сумки. Об этом сообщили РИА Новости в предвыборном штабе Макрона.

Согласно информации, в сумке оказались аккумуляторы от камеры.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сказал агентству, что угрозы взрыва нет. "Да", — ответил он вопрос, исключена ли угроза взрыва.

"Сегодня в 13.00 (14.00 по Киеву) на сумку, где находились три аккумулятора от камеры, отреагировала собака, обученная обнаруживать взрывчатку. В качестве меры безопасности 300 журналистов, присутствовавших на месте, были эвакуированы и выведены за пределы зоны", — сообщил штаб Макрона.

Ранее сообщалось, что неизвестные произвели 11 выстрелов в человека, сидевшего в машине на парковке Burger King в пригороде Парижа, мужчина скончался.