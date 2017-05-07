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    В Париже с площади перед Лувром эвакуировали 300 человек

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    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (162)

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    Согласно информации, которую сообщили РИА Новости в предвыборном штабе Макрона, на сумку, где находились три аккумулятора от камеры, отреагировала собака, обученная обнаруживать взрывчатку.
    Ситуация у Лувра в Париже
    AP Photo/Christophe Ena

    КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. С площади перед Лувром эвакуировали журналистов из-за обнаружения подозрительной сумки. Об этом сообщили РИА Новости в предвыборном штабе Макрона.

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    Согласно информации, в сумке оказались аккумуляторы от камеры. 

    В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сказал агентству, что угрозы взрыва нет. "Да", — ответил он вопрос, исключена ли угроза взрыва.

    "Сегодня в 13.00 (14.00 по Киеву) на сумку, где находились три аккумулятора от камеры, отреагировала собака, обученная обнаруживать взрывчатку. В качестве меры безопасности 300 журналистов, присутствовавших на месте, были эвакуированы и выведены за пределы зоны", — сообщил штаб Макрона.

    Ранее сообщалось, что неизвестные произвели 11 выстрелов в человека, сидевшего в машине на парковке Burger King в пригороде Парижа, мужчина скончался.

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