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    Центр по примирению сообщил об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (273)

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    Согласно информации, наиболее резонансным нарушением стал минометный обстрел позиций правительственных войск со стороны группы боевиков в районе населенного пункта Зеллакият.
    Сирийские дети. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Ситуация в районах действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии оценивается как стабильная. Об этом сообщает в воскресенье центр по примирению враждующих сторон на территории САР.

    Согласно информации, российская сторона зафиксировала 18 нарушений, турецкая — 15.

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    "Оперативная обстановка в районах действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная… Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 18 нарушений в провинциях: Дамаск – 10, Латакия – 3, Деръа – 3, Хама – 2. Турецкой частью зафиксировано 15 нарушений: Дамаск – 2, Деръа – 3, Хама – 7, Хомс – 3", — заявляют в центре.

    При этом уточняется, что в основном нарушения представляли беспорядочную стрельбу из стрелкового вооружения в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГ.

    "Наиболее резонансным нарушением, зафиксированным российской стороной, стал минометный обстрел позиций правительственных войск со стороны группы боевиков в районе населенного пункта Зеллакият (21 км северо-западнее города Хама). Турецкая сторона подтвердила факт принадлежности боевиков в районе населенного пункта Зеллакият к террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" и выразила согласие на принятие оперативных мер для восстановления режима прекращения боевых действий", — сообщает центр по примирению.

    Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра.

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