Во Вьетнаме грузовик врезался в автобус, погибли 11 человек

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Во Вьетнаме грузовик врезался в едущий навстречу автобус, погибли 11 человек, еще 23 получили ранения, передает агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел утром в воскресенье в не считающейся туристической провинции Зялай. В автобусе находилось 36 пассажиров, его водитель погиб. О состоянии здоровья водителя грузовика не сообщается.

По словам главы автоинспекции провинции, люди оказались заблокированы в салоне автобуса, местным жителям пришлось помогать спасателям и взламывать его дверь.

Агентство отмечает, что дорожные происшествия не являются редкостью для Вьетнама, где в прошлом году в результате ДТП погибли около девяти тысяч человек.

Как сообщалось ранее, уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине является одним из самых высоких в Европе.