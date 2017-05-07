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    Во Вьетнаме грузовик врезался в автобус, погибли 11 человек

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    Инцидент произошел утром в воскресенье. В автобусе находилось 36 пассажиров, его водитель погиб. Люди оказались заблокированы в салоне автобуса, местным жителям пришлось помогать спасателям и взламывать его дверь.
    Полиция Вьетнама
    flickr.com/Dennis Jarvis

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Во Вьетнаме грузовик врезался в едущий навстречу автобус, погибли 11 человек, еще 23 получили ранения, передает агентство Франс Пресс.

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    Инцидент произошел утром в воскресенье в не считающейся туристической провинции Зялай. В автобусе находилось 36 пассажиров, его водитель погиб. О состоянии здоровья водителя грузовика не сообщается.

    По словам главы автоинспекции провинции, люди оказались заблокированы в салоне автобуса, местным жителям пришлось помогать спасателям и взламывать его дверь.

    Агентство отмечает, что дорожные происшествия не являются редкостью для Вьетнама, где в прошлом году в результате ДТП погибли около девяти тысяч человек.

    Как сообщалось ранее, уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине является одним из самых высоких в Европе.

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