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    В Минске задержали оппозиционера Некляева - СМИ

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    Согласно предварительной информации, задержание связано с административным делом, которое было заведено по факту участия Некляева в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля в Минске.
    Белорусский общественно-политический деятель Владимир Некляев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. В Минске в субботу милиционеры задержали белорусского оппозиционного политика Владимира Некляева. Об этом сообщают местные СМИ.

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    По данным агентства БелаПАН, сотрудники ОМОН примерно в 10.30 субботы задержали Некляева у его дома и доставили в центр изоляции правонарушителей.

    В сообщении отмечается, что, по предварительной информации, задержание связано с административным делом, которое было заведено по факту его участия в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля в Минске. Данное дело должно было рассматриваться в суде Ленинского района Минска 24 марта, однако политик в то время находился в Польше, поскольку официальной повестки в суд не получал. В результате суд решил отложить процесс "до надлежащего уведомления".

    Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

    Ранее сообщалось, что 1 мая около сотни человек собрались на Октябрьской площади в центре Минска на акцию протеста, к которой призывал оппозиционный политик Николай Статкевич. Однако незадолго до нее он был арестован на пять суток. В его отсутствие акцию возглавили политики Владимир Некляев, который был соорганизатором ряда предыдущих несанкционированных акций, инициированных Статкевичем, а также Павел Северинец.

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