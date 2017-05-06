В Минске задержали оппозиционера Некляева - СМИ

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. В Минске в субботу милиционеры задержали белорусского оппозиционного политика Владимира Некляева. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным агентства БелаПАН, сотрудники ОМОН примерно в 10.30 субботы задержали Некляева у его дома и доставили в центр изоляции правонарушителей.

В сообщении отмечается, что, по предварительной информации, задержание связано с административным делом, которое было заведено по факту его участия в несанкционированном "Марше нетунеядцев" 17 февраля в Минске. Данное дело должно было рассматриваться в суде Ленинского района Минска 24 марта, однако политик в то время находился в Польше, поскольку официальной повестки в суд не получал. В результате суд решил отложить процесс "до надлежащего уведомления".

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось, что 1 мая около сотни человек собрались на Октябрьской площади в центре Минска на акцию протеста, к которой призывал оппозиционный политик Николай Статкевич. Однако незадолго до нее он был арестован на пять суток. В его отсутствие акцию возглавили политики Владимир Некляев, который был соорганизатором ряда предыдущих несанкционированных акций, инициированных Статкевичем, а также Павел Северинец.