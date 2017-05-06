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    Во Франции запретили брать на работу худых моделей - СМИ

    (обновлено: )76
    Согласно закону, моделям необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы. Работодателям за нарушение закона может грозить штраф.
    Подиум
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Во Франции вступил в силу закон, запрещающий брать на работу моделей со слишком низким весом. Об этом сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

    Модель - Barbie
    Barbie, instagram
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    Сообщается, что моделям необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы.

    По словам министра здравоохранения Франции Марисоль Турэн, данный закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами и стремлением к недостижимым идеалам красоты.

    Кроме того, согласно закону, с 1 октября на всех обработанных и отретушированных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка "отретушированная фотография".

    Работодателям, которые нарушат закон, может грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремное заключение сроком до полугода.

    Ранее с Сан-Паулу прошла Неделя моды plus size, когда на подиум выходили девушки с пышными формами. Они демонстрировали не только одежду для дома и работы, но и купальники и нижнее белье.

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