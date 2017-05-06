Во Франции запретили брать на работу худых моделей - СМИ

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Во Франции вступил в силу закон, запрещающий брать на работу моделей со слишком низким весом. Об этом сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Сообщается, что моделям необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы.

По словам министра здравоохранения Франции Марисоль Турэн, данный закон направлен на борьбу с пищевыми расстройствами и стремлением к недостижимым идеалам красоты.

Кроме того, согласно закону, с 1 октября на всех обработанных и отретушированных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка "отретушированная фотография".

Работодателям, которые нарушат закон, может грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремное заключение сроком до полугода.

Ранее с Сан-Паулу прошла Неделя моды plus size, когда на подиум выходили девушки с пышными формами. Они демонстрировали не только одежду для дома и работы, но и купальники и нижнее белье.