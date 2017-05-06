Ряд каналов отказались показать ролик об успехах Трампа за 100 дней

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В США несколько ведущих телеканалов — ABC, CBS, NBC и CNN — отказались показывать рекламный ролик об успехах президента США Дональда Трампа в первые 100 дней президентства, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимный источник.

По данным агентства, в видеоролике журналисты телеканалов CNN, ABC, MSNBC, CBS и NBC появляются в кадре с титром "фальшивые новости".

"Очевидно, что для основных СМИ первая поправка (о гарантировании свободы слова — ред.) важна, лишь только когда она служит для их собственных политических взглядов", — цитирует агентство заявление жены сына президента США Эрика Трампа — Лары Трамп, которая также является консультантом администрации.

Как сообщается, в ролике также показаны примеры фейковых новостей каждой из телекомпаний. Видеоролик был продемонстрирован в эфире телеканалов Fox News и Fox Business.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал себя убежденным сторонников свободы слова и пообещал продолжить жесткую критику "нечестных СМИ".