наверх
06.05.201708:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ряд каналов отказались показать ролик об успехах Трампа за 100 дней

    (обновлено: )35
    В видеоролике журналисты телеканалов CNN, ABC, MSNBC, CBS и NBC появляются в кадре с титром "фальшивые новости". Видеоролик был продемонстрирован в эфире телеканалов Fox News и Fox Business.
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В США несколько ведущих телеканалов — ABC, CBS, NBC и CNN — отказались показывать рекламный ролик об успехах президента США Дональда Трампа в первые 100 дней президентства, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимный источник.

    Сто дней президентства Дональда Трампа
    Канал RT на Youtube
    Не дает СМИ скучать: самые забавные "ляпы" Трампа

    По данным агентства, в видеоролике журналисты телеканалов CNN, ABC, MSNBC, CBS и NBC появляются в кадре с титром "фальшивые новости".

    "Очевидно, что для основных СМИ первая поправка (о гарантировании свободы слова — ред.) важна, лишь только когда она служит для их собственных политических взглядов", — цитирует агентство заявление жены сына президента США Эрика Трампа — Лары Трамп, которая также является консультантом администрации.

    Как сообщается, в ролике также показаны примеры фейковых новостей каждой из телекомпаний. Видеоролик был продемонстрирован в эфире телеканалов Fox News и Fox Business.

    Ранее Президент США Дональд Трамп назвал себя убежденным сторонников свободы слова и пообещал продолжить жесткую критику "нечестных СМИ".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Национальная полиция Украины
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Открытие после реконструкции станции метро "Левобережная" в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка