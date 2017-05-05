Ле Пен заявила об "идеологической победе"

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, даже если ей не удастся одержать победу в президентской гонке, ей и ее сторонникам уже удалось "все изменить".

Кандидат в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявила, что независимо от исхода голосования она уже добилась "идеологической победы".

"Мы все изменили. Даже если мы не достигнем поставленной цели, в любом случае уже появилась огромная политическая сила", — цитирует агентство слова Ле Пен.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.