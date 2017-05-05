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    В мире

    Ле Пен заявила об "идеологической победе"

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (135)

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    Лидер "Национального фронта" считает, что независимо от исхода голосования во втором туре выборов президента она уже добилась "идеологической победы".
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетила Госдуму РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, даже если ей не удастся одержать победу в президентской гонке, ей и ее сторонникам уже удалось "все изменить".

    Ле Пен закидали яйцами и освистали в ходе поездки в Бретань
    канал BFMTV в YouTube
    Ле Пен закидали яйцами и освистали в ходе поездки в Бретань

    Кандидат в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявила, что независимо от исхода голосования она уже добилась "идеологической победы".

    "Мы все изменили. Даже если мы не достигнем поставленной цели, в любом случае уже появилась огромная политическая сила", — цитирует агентство слова Ле Пен.

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

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    По уточненным данным на сайте МВД, явка составила 77,77% (на прошлых выборах в 2012 году — 80,42%), от голосования воздержались 22,23% избирателей (20,53% в 2012 году). Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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