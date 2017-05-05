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    Ле Пен и Макрон рассказали, где намерены отпраздновать победу

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    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (134)

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    Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен намерена отпраздновать в Венсенскому лесу, а экс-министр экономики Эммануэль Макрон - в Лувре.
    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    Eric FEFERBERG / POOL / AFP

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах во Франции намерена отпраздновать в Венсенскому лесу, а ее соперник, лидер движения "Вперед" и экс-министр экономики Эммануэль Макрон остановил свой выбор на Лувре, передает радиостанция France Info.

    Дебаты Ле Пен и Макрона, 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
    Дуэль по-французски: Макрон и Ле Пен устроили яркое шоу на дебатах

    По данным радиостанции, мэрия Парижа отказала Макрону в просьбе предоставить для празднований со сторонниками Марсово поле, после чего кандидат выбрал эспланаду Лувра. Отмечается, что МВД страны подготовлено на случай победы любого из кандидатов.

    Нынешний президент Франсуа Олланд после победы на выборах 2012 года появился перед своими сторонниками на площади Бастилии.

    В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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