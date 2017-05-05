Ле Пен и Макрон рассказали, где намерены отпраздновать победу

Eric FEFERBERG / POOL / AFP

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах во Франции намерена отпраздновать в Венсенскому лесу, а ее соперник, лидер движения "Вперед" и экс-министр экономики Эммануэль Макрон остановил свой выбор на Лувре, передает радиостанция France Info.

По данным радиостанции, мэрия Парижа отказала Макрону в просьбе предоставить для празднований со сторонниками Марсово поле, после чего кандидат выбрал эспланаду Лувра. Отмечается, что МВД страны подготовлено на случай победы любого из кандидатов.

Нынешний президент Франсуа Олланд после победы на выборах 2012 года появился перед своими сторонниками на площади Бастилии.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.