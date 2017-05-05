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    В мире

    Фото голой модели на священной горе в Новой Зеландии вызвало скандал

    (обновлено: )39310
    Модель опубликовала снимок в сервисе Instagram, отметив в подписи к нему, что восхождение на гору было самым сложным испытанием в ее жизни. Фотография, как пишут СМИ, "вызвала настоящий фурор" среди новозеландцев.
    Модель на вершине вулкана Таранаки
    @jaylenecook

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Модель Playboy Джейлин Кук сфотографировалась обнаженной на вершине вулкана Таранаки в Новой Зеландии, чем разозлила местное племя маори, для которого Таранаки является священной горой, пишет The Telegraph.

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    Модель опубликовала снимок в сервисе Instagram, отметив в подписи к нему, что восхождение на гору было самым сложным испытанием в ее жизни. Фотография, как пишет газета, "вызвала настоящий фурор" среди новозеландцев.

    "Мы помним историю этой горы, мы отнеслись к ней с уважением. Нагота — это не что-то оскорбительное. Это нечто естественное и чистое, это свобода, расширение прав и возможностей", — пояснила Кук.

    В свою очередь представитель племени Денис Нгаухар отметил, что вулкан считается предком племени.

    "Я знаю, что среди моих двоюродных братьев и родственников есть те, которые будут очень расстроены из-за этого. Они считают это неуважением к горе", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что парламент Новой Зеландии принял закон, который признал священную для маори реку Уонгануи юридическим лицом.

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