наверх
05.05.201716:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Юнкер заявил, что английский язык теряет значение в Европе

    (обновлено: )27520
    По словам главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, английский язык медленно, но уверенно теряет важность в Европе.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с речью о положении дел в Евросоюзе на французском языке.

    Флаги ЕС и Великобритании
    twitter.com/ImperioMundial
    Будет больно. ЕС в ожидании переговоров о Brexit

    Юнкер заявил, остановил свой выбор на французском, так как английский язык теряет свое значение в Европе.

    "Я колебался между английским и французским… Но выбор свой сделал и буду говорить на французском языке. (…) Потому что английский язык медленно, но уверенно теряет важность в Европе", – заявил президент Еврокомиссии.

    Юнкер напомнил, что в ближайшее воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов.

    "И я хочу, чтобы французы понимали, что я говорю о важности ЕС", – сказал Юнкер, сообщает "Европейская правда".

    Ранее Юнкер заявил, что переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза будут непростыми. 

    Читайте также: Ну, за консолидацию! Перед Brexit Мэй объявила досрочные выборы

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка