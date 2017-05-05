Юнкер заявил, что английский язык теряет значение в Европе

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с речью о положении дел в Евросоюзе на французском языке.

Юнкер заявил, остановил свой выбор на французском, так как английский язык теряет свое значение в Европе.

"Я колебался между английским и французским… Но выбор свой сделал и буду говорить на французском языке. (…) Потому что английский язык медленно, но уверенно теряет важность в Европе", – заявил президент Еврокомиссии.

Юнкер напомнил, что в ближайшее воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов.

"И я хочу, чтобы французы понимали, что я говорю о важности ЕС", – сказал Юнкер, сообщает "Европейская правда".

Ранее Юнкер заявил, что переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза будут непростыми.

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