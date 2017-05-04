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    Сенат конгресса США одобрил проект бюджета-2017

    (обновлено: )26
    Объем бюджета составляет 1,1 триллиона долларов. Он предусматривает финансирование правительства США вплоть до 30 сентября, когда в стране завершится текущий финансовый год.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета на 2017 год. За данный документ высказались 79 сенаторов при необходимых 51, против проголосовали 18.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    WP: мистер Тиллерсон, США должны волноваться Украиной, потому что...

    Объем бюджета составляет 1,1 триллиона долларов. Он предусматривает финансирование правительства США вплоть до 30 сентября, когда в стране завершится текущий финансовый год.

    Теперь документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

    Данный документ включает в себя законопроект о финансировании американского разведывательного сообщества. Он, в частности, предусматривает создание "межведомственного комитета по противодействию активным действиям РФ, нацеленным на скрытое влияние".

    Под этими действиями подразумеваются "манипуляции в СМИ, дезинформация и финансирование агентов влияния".

    Как ожидается, в новый межведомственный комитет войдут представители национальной разведки, госдепартамента, Пентагона, министерства финансов, министерства юстиции и министерства энергетики.

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