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    В мире

    Аудитория Facebook достигла 1,94 млрд человек

    (обновлено: )15
    Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам первого квартала 2017 года увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,064 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.
    Facebook
    REUTERS Dado Ruvic/Files

    МОСКВА, 4 мая — РИА Новости/Прайм. Число ежедневных активных пользователей соцсети в марте составило 1,28 миллиарда человек, увеличившись на 18% в годовом выражении. Среднее число активных пользователей в месяц выросло в годовом выражении на 17% — до 1,94 миллиарда пользователей.

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    УНИАН
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    "У нас было хорошее начало 2017 года", — приводятся в релизе слова основателя и генерального директора Facebook Марка Цукерберга.

    Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам первого квартала 2017 года увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,064 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

    Разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 1,04 доллара против 0,60 доллара в январе-марте годом ранее. При этом аналитики ожидали показатель на уровне 1,12 доллара. Выручка Facebook также выросла — на 49,2%, до 8,032 миллиарда долларов.

    Выручка компании от рекламы составила 7,857 миллиарда долларов, что на 51% превосходит показатель первого квартала 2015 года. Выручка от мобильной рекламы выросла до 85% от всех рекламных доходов с 82% в аналогичном периоде прошлого года.

    Социальная сеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Число сотрудников на конец марта 2017 года составляло 18,770 тысяч (рост на 38% в годовом выражении).

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