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    В мире

    Apple объявила о падении продаж iPhone

    (обновлено: )61
    В Apple сообщили, что несмотря на падение количества проданных iPhone, доходы от продаж выросли на 1% благодаря продажам более дорогих и больших iPhone 7 Plus.
    В очередях за айфонами
    REUTERS Issei Kato

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В первом квартале 2017 года продано на 1% меньше iPhone, чем за аналогичный период пошлого года, сообщили в американской корпорации Apple.

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    Всего в мире было продано 50,8 миллиона iPhone, сообщает ВВС.

    Глава Apple Тим Кук связал падение с тем, что пользователи ожидают выход нового iPhone. Впрочем, несмотря на падение количества проданных iPhone, доходы от их продаж выросли на 1% благодаря продажам более дорогих и больших iPhone 7 Plus.

    С объявлением квартальных результатов акции Apple упали приблизительно на 2% — после того, как они выросли до рекордных отметок на фоне ожиданий лучших результатов.

    После оглашения квартальных результатов акции Apple упали на 2%, до этого же они выросли до рекордных показателей на фоне ожиданий лучших результатов. В Apple также отметили, что доходы компании выросли на 4,6% — это меньше, чем ожидали аналитики. Однако падение продаж iPhone было компенсировано за счет успехов сервисов компании, в частности, Apple Pay, iCloud и App store, которые показали рост на 18%.

    Ранее американская корпорация Apple сообщила, что намерена обновить свои смартфоны к десятилетию со дня выхода первого iPhone.

     

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