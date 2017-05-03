"Русский художник" заперся голым в прозрачном ящике в Нью-Йорке

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Мужчина, который назвался русским художником, заперся голым в прозрачном ящике напротив Метрополитен-музея в Нью-Йорк. Сотрудники полиции арестовали его, сообщает газета New York Daily.

Как отмечается, 41-летнего Федора Павлова доставили к музею двое его помощников и разместили бокс на красной ковровой дорожке, по которой проходили знаменитости, приглашенные на ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюмов музея. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от Павлова выйти из ящика, однако он отказался, после чего полиция и пожарные, прибывшие на место, были вынуждены применить силу. Они вытащили Павлова из ящика, завернули его в белую ткань и увезли с места происшествия.

nydailynews.com Мужчина, который заперся голым в прозрачном ящике напротив Метрополитен-музея

Издание сообщает, что Павлову предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам полиции.

По информации газеты, Павлов не менее пяти раз устраивал подобные скандальные инсталляции, в последний раз – в прошлом году в Сан-Пауло.

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