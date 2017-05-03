наверх
03.05.201708:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мир отмечает День свободы прессы

    7
    Пресс-конференция. Архивное фото
    AFP PHOTO / FRANCK FIFE

    Мировое сообщество отмечает 3 мая Всемирный день свободы прессы.

    Он отмечается по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеей ООН. Именно 3 мая 1991 года в столице Намибии была подписана "Виндхукская декларация", в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.

    В этом году Украина поднялась в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ". Согласно рейтингу, Украина занимает 102 место (в прошлом году было 197). 28 апреля американская общественная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе прессы — один из самых авторитетных отчетов о состоянии прессы в мире.

    Freedom House — крупнейшая в США общественная организация, занимающаяся исследованиями в области демократии, политических свобод и прав человека. Она существует с 1941 года и выпускает регулярные доклады о состоянии свободы прессы и Интернета, а также о состоянии гражданских прав и свобод по всему миру.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
      Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
      На Крещатике профсоюзы проводят первомайскую демонстрацию
      Первомай: День трудящихся в Украине
      Локация Евровидения EuroClub в Киеве
      Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
      Дмитрий Певцов. Архивное фото
      Взять и запретить. Культурная война с РФ