Мир отмечает День свободы прессы

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Мировое сообщество отмечает 3 мая Всемирный день свободы прессы.

Он отмечается по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеей ООН. Именно 3 мая 1991 года в столице Намибии была подписана "Виндхукская декларация", в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.

В этом году Украина поднялась в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ". Согласно рейтингу, Украина занимает 102 место (в прошлом году было 197). 28 апреля американская общественная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе прессы — один из самых авторитетных отчетов о состоянии прессы в мире.

Freedom House — крупнейшая в США общественная организация, занимающаяся исследованиями в области демократии, политических свобод и прав человека. Она существует с 1941 года и выпускает регулярные доклады о состоянии свободы прессы и Интернета, а также о состоянии гражданских прав и свобод по всему миру.